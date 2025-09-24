Javier Milei: ”El Estado no crea riqueza, sino que la destruye”

El presidente argentino también dejó clara su afinidad con las políticas de Donald Trump, afirmando que lo apoya "aunque a muchos no les guste".

24 de Septiembre de 2025 14:21hs

Javier Milei, en su primera intervención ante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, arremetió contra el populismo y expresó duras críticas hacia las entidades globales. El mandatario argentino manifestó que "el Estado no crea riqueza, sino que la destruye", reiterando su oposición a la Agenda 2030 y subrayando que ninguna sociedad puede prosperar si "quema el futuro para calentar el presente".

Milei también dejó clara su afinidad con las políticas de Donald Trump, afirmando que lo apoya "aunque a muchos no les guste", destacando su alineación con el exmandatario estadounidense.

La crisis humanitaria en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino dominan la agenda del Debate General de la ONU, junto con otros temas de relevancia mundial como los conflictos en Ucrania y Sudán, el hambre y el cambio climático. Donald Trump aprovechó su participación para criticar a los países que apoyan el Estado palestino, calificándolo como "un premio para los terroristas de Hamas". También lanzó cuestionamientos hacia las Naciones Unidas, lamentándose de no haber recibido reconocimiento tras "poner fin a siete guerras" y denunciando el potencial desperdiciado de la organización.

La Asamblea reúne actualmente a líderes y representantes de 193 países en medio del conflicto en la Franja de Gaza. En el marco del segundo día de debates oficiales, varios mandatarios expresaron su apoyo al pueblo palestino, incluyendo representantes de Reino Unido, Canadá y Australia. Según el cronograma oficial, el debate se extenderá por seis días consecutivos con la participación de 89 jefes de Estado, 43 jefes de gobierno y diversas autoridades internacionales.