Ignacio Mántaras: “si Argentina quiere agregar valor a la producción agropecuaria, necesita infraestructura"

El Secretario de Agricultura de Santa Fe, reconoció que “la política siempre tiene tiempos distintos a los de la producción”.
24 de Septiembre de 2025 09:21hs
Carina Rodriguez
“Tras una larga sequía, este año, el clima este año acompaña a la producción agropecuaria” en Santa Fe, aseguró el Secretario de Agricultura y Ganadería de esa provincia.

En cuanto a la coyuntura económica por la que atraviesa el país, Mántaras puntualizó que “la política siempre tiene tiempos distintos a los de la producción”.

Al ser consultado sobre cuál es la agenda del campo hoy, más allá de la baja temporaria de las retenciones a las exportaciones a 0% para cereales, oleaginosas y carnes, el titular de la Secretaría de Agricultura santafesina advirtió: “si queremos incrementar nuestra producción agropecuaria y agregarle valor, necesitamos infraestructura logística y energética”.

