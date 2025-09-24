Georgieva se reunió con Milei y aseguró que la Argentina avanza ”en el camino correcto”

Tras la reunión, Georgieva elogió los avances en la economía argentina, mencionando una baja en la inflación, un repunte de la actividad económica y una reducción en los índices de pobreza.

24 de Septiembre de 2025 18:51hs

El presidente Javier Milei desarrolló su agenda oficial en Nueva York con una reunión clave junto a Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). El encuentro, que se extendió por unos 40 minutos, contó con la participación del canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo y el vocero presidencial Manuel Adorni. Georgieva calificó la reunión como "excelente" y destacó que Argentina avanza en el "camino correcto", subrayando la importancia de las reformas estructurales y la disciplina fiscal implementadas por la gestión actual.

Tras la reunión, Georgieva elogió los avances en la economía argentina, mencionando una baja en la inflación, un repunte de la actividad económica y una reducción en los índices de pobreza. Asimismo, resaltó el aporte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo como apoyo fundamental al programa del FMI en el país. El encuentro, originalmente programado para el lunes, fue reprogramado dos veces debido a ajustes en los vuelos del equipo presidencial, llevándose a cabo finalmente este miércoles.

Para cerrar su jornada en Estados Unidos, Milei asistirá a la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 por parte del Atlantic Council, reconocimiento que recibirá de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. En tanto, sus actividades del jueves incluyen una reunión bilateral con el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, seguida por una ceremonia organizada por B’nai B’rith donde se le entregará un galardón. Posteriormente, se reunirá con Donald Laude, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano.

La delegación oficial que acompaña al Presidente está integrada por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el canciller Werthein, el ministro de Defensa Luis Petri y el titular de Salud Mario Lugones, además de Adorni y Caputo. El regreso de la comitiva está previsto para las 22 horas del jueves, con su llegada a territorio argentino estimada para las 8:30 del viernes.