En Brasil, el stock ganadero es el 2° más alto de los últimos 50 años

En Uruguay, en tanto, las existencias vacunas crecieron menos de lo esperado

25 de Septiembre de 2025 07:00hs

A pesar de la faena récord, las estadísticas oficiales confirmaron una ligera caída del stock ganadero en Brasil durante 2024.

El resultado de la Encuesta Municipal de Ganadería (PPM) del año que finalizó, publicada por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), señala que a finales de 2024 el stock ganadero nacional alcanzó los 238,2 millones de cabezas, lo que representa una disminución del 0,2% en comparación con el año anterior.

A pesar de esta reducción, se trata de la segunda cifra más alta registrada desde el inicio de la serie histórica en 1974, solo superada por el total de 2023. Según el IBGE, esta disminución era esperada y está vinculada al ciclo ganadero.

En cuanto a la faena de hembras, ha sido elevado en los últimos años, impulsada por los precios de la hacienda, lo que desalentó la retención de vacas para la cría.

En tanto, en Uruguay, el stock vacuno aumentó menos de lo esperado. Según datos preliminares de las declaraciones juradas de existencias ganaderas de los últimos dos años, el stock creció 1,2% en 2024, alcanzando 11,45 millones de cabezas.

El mayor aumento se observa entre los terneros, con unas 450 mil cabezas más, lo que representa un incremento del 17,2% respecto del año anterior, y superando el máximo de 3,015 millones registrado hace cinco años.

En vacas, se registró un aumento del 2,7%, con unos 130 mil animales más que en 2024. Este incremento es mayor en las vacas de invernada (+12,7%) que en las vacas de cría (+1,8%). Con 4,338 millones de cabezas, el número de vacas de cría crece por segundo año consecutivo, volviendo al rango de los máximos registrados en 2019 y 2020.

Por otro lado, en el resto de las categorías se observan descensos considerables: un 14% menos de novillos y un 8% menos de vaquillonas.