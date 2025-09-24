El Gobierno ratificó que las retenciones cero seguirán hasta el 31 de octubre

Ocurre luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmase que "trabajan" para "eliminar exenciones fiscales a productores de materias primas"

24 de Septiembre de 2025 14:55hs

El Gobierno confirmó que mantendrá sin cambios el esquema de retenciones cero hasta el 31 de octubre, pese a las presiones provenientes de Estados Unidos. Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, indicó que trabajan con Argentina para suprimir la exención fiscal de los productores que realizan operaciones de conversión de divisas, en el marco de las negociaciones por un acuerdo financiero.

Desde la Casa Rosada vinculan la postura de Washington a los intereses comerciales de Donald Trump, quien considera que esta política beneficia a China y afecta a los agricultores norteamericanos. En medio de la disputa arancelaria entre ambas potencias, Beijing compró nuevos cargamentos de soja argentina, aprovechando la eliminación temporal de retenciones anunciada por el Ejecutivo, medida orientada a incrementar la oferta de divisas en el mercado oficial tras intervenciones del Banco Central por más de US$ 1.100 millones la semana pasada.

El Gobierno argentino asegura que la exención fiscal finalizará al término de octubre y se comunicará oficialmente a los representantes técnicos estadounidenses, destacando además que los desembolsos financieros previstos por el acuerdo bilateral no dependen de la política impositiva aplicada. Mientras tanto, en el mercado agroexportador se interpreta como un movimiento de Estados Unidos para reducir la competitividad argentina y evitar presiones sobre su tipo de cambio ante un posible flujo de productores hacia la dolarización.

La tensión comercial se acentúa mientras Estados Unidos ultima su nueva cosecha y anuncia una ayuda de US$16 mil millones para agricultores afectados por el conflicto con China. En paralelo, los precios de la soja mostraron movimientos importantes: un repunte del 15% en Rosario tras la eliminación de retenciones en Argentina y una caída de US$5 por tonelada en Chicago, reflejando el impacto del país sudamericano en el comercio global. Al mismo tiempo, el Tesoro norteamericano negocia un swap de monedas por US$20.000 millones y otras medidas financieras con las autoridades argentinas, como parte del acuerdo anunciado ayer entre Milei y Trump.

