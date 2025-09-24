El Gobierno derogó 71 normativas de control de góndolas

Estas normas exigían información sin propósito específico y regulaban programas ya discontinuados, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas, aduce la Administración Milei.

24 de Septiembre de 2025 14:57hs

El Gobierno nacional derogó este miércoles 71 normativas consideradas obstáculos para las relaciones comerciales entre consumidores y habilitadoras de controles de precios abusivos. Según explicó, estas normas exigían información sin propósito específico y regulaban programas ya discontinuados, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas.

La medida, oficializada mediante la Resolución 357/2025 del Ministerio de Industria y Comercio, afirma que busca "optimizar recursos públicos y priorizar regulaciones relevantes", eliminando controles a conductas abusivas endémicas entre grandes marcas y grandes cadenas de comercialización.

Entre las disposiciones eliminadas destacan 40 resoluciones y 31 modificaciones ligadas a la Ley de Abastecimiento, que fue dada de baja por decreto al inicio del mandato de Javier Milei. De acuerdo con el Ministerio de Economía, muchas de estas normas tienen más de cinco décadas de vigencia y representan barreras burocráticas para el consumo. También fueron suprimidas regulaciones sobre producción de insumos para la construcción, distribución de Gas Oil e intervenciones en los precios durante la pandemia, entre otras.

La resolución alcanza además a 24 normativas vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), ya desarticulado, y otros programas en desuso como El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos. Desde el Ministerio de Economía calificaron esta decisión como un avance hacia la transparencia del comercio interno.