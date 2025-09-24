Dardo Chiesa: la baja temporaria de retenciones “es una señal de que el Gobierno necesita divisas"

El Coordinador de la Mesa Nacional de Carnes aseguró que “Argentina necesita dar valor agregado a sus productos”

24 de Septiembre de 2025 06:30hs

La eliminación temporaria de las retenciones a las exportaciones de carne vacuna “es una señal de que el Gobierno necesita divisas, más que una señal proactiva hacia los sectores productivos”, advirtió Dardo Chiesa, Coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, al evaluar la medida oficializada tras su publicación en el Boletín Oficial.

La decisión del Gobierno comprende los derechos de exportación (DEX) de los cereales y oleaginosas, la carne vacuna y la aviar, y se prolongará hasta el próximo 31 de octubre.

Chiesa advirtió que, si se le quitan las retenciones al maíz, “base de la alimentación ganadera, el mercado se agita”, pero que de todos modos “hay que ver cómo reacciona”.

Por otra parte, subrayó: “Argentina necesita dar más trabajo, generar más industrialización y dar valor agregado a sus productos”.