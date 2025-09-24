Confirmaron que hallaron muertas a las tres jóvenes que estaban desaparecidas en Florencio Varela

Habrían sido engañadas con el pretexto de asistir a un evento. La principal hipótesis apunta a un "ajuste de cuentas" o "venganza" motivada por algo que las víctimas "habrían visto" o "sucedido" previamente, consignó Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense.

24 de Septiembre de 2025 14:13hs

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este miércoles el hallazgo de los cadáveres de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), víctimas de un triple crimen en La Matanza relacionado con una banda internacional de narcotráfico. Según declaró, las jóvenes habrían sido engañadas con el pretexto de asistir a un evento, tras lo cual fueron asesinadas. La principal hipótesis apunta a un "ajuste de cuentas" o "venganza" motivada por algo que las víctimas "habrían visto" o "sucedido" previamente.

Los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados en Florencio Varela, enterrados en el pozo séptico de una vivienda vinculada a familiares de uno de los sospechosos. El hallazgo se produjo luego de una intensa búsqueda iniciada por denuncias de sus familias, quienes reportaron su desaparición el domingo 21, tras haberlas visto por última vez en una estación de servicio en La Tablada el viernes anterior. El seguimiento de cámaras de seguridad registró el momento en que las jóvenes subieron a una camioneta blanca, clave para rastrear su destino final.

En el marco de los operativos, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro personas vinculadas al caso, sospechosas de formar parte de la red criminal. Las pericias preliminares determinaron que los homicidios ocurrieron el mismo día de la desaparición. Indicios señalan que las víctimas fueron llevadas bajo engaños y posteriormente asesinadas; incluso se investiga si el lugar donde se descartaron los cuerpos fue también el sitio del crimen. Entre las pruebas encontradas figuran manchas de sangre y rastros telefónicos que llevaron a la vivienda en cuestión.

El caso está bajo investigación del fiscal Gastón Duplaá, quien evalúa posibles delitos como secuestro, trata y explotación sexual. Durante la pesquisa, se estableció que dos víctimas ofrecían servicios sexuales, lo que facilitó el rastreo inicial mediante sus celulares. La madre de Morena Verdi reveló en una entrevista su preocupación por el riesgo al que estaba expuesta su hija, quien ejercía la prostitución. Las familias reclamaron revisar los protocolos de denuncia para evitar demoras en casos similares.



