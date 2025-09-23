Así calificaron las Bolsas de Cereales y de Comercio del país la eliminación temporaria de los DEX, pero advirtieron que sólo si se reducen de modo permanente habrá previsibilidad

23 de Septiembre de 2025 11:29hs

Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país ante la valoraron como "un paso en la dirección correcta" la eliminación de los derechos de exportación (DEX) hasta el 31 de octubre próximo.

En un comunicado conjunto las Bolsa de Cereales y de Comercio de la Argentina señalaron que el Decreto 682/25 que establece la baja a cero de los DEX a cereales y oleaginosas hasta el 31 de octubre, representa "la eliminación de un impuesto distorsivo es el mejor camino para liberar el potencial productivo de la agroindustria argentina" y agregaron que con ello se puede crear "empleo, desarrollo" y se puede "producr el ingreso genuino de divisas que

necesita la economía".

No obstante, puntualizaron que abogan para que "ni bien la situación económica lo permita se tienda a reducir los DEX permanentes, para "ofrecer un horizonte de previsibilidad a largo plazo".

El documento lleva la rúbrica de las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos; así como de las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe.