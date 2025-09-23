Un joven irrumpió en su propio velorio al grito de 'Estoy vivo'

El joven explicó ante el fiscal que había estado consumiendo drogas durante varios días en Alderetes, a unos 20 kilómetros, sin conocimiento del incidente ni de su errónea identificación con una persona fallecida en un accidente de moto.

Un insólito episodio tuvo lugar en Villa Carmela, Tucumán, cuando un joven irrumpió en su propio velatorio, sorprendiendo a los presentes con exclamaciones de "estoy vivo". El hecho se originó tras una confusión en la identificación del cadáver de un motociclista fallecido días antes, reconocida erróneamente como el hijo de una mujer que se presentó ante la policía.

El accidente ocurrió el 18 de septiembre, cuando un motociclista murió al ser arrollado por un camión. Aunque las primeras hipótesis indicaban que se trataba de un suicidio, el fiscal Carlos Sale reclasificó el caso como homicidio culposo y dispuso la realización de una autopsia. Posteriormente, una madre identificó al fallecido basándose en sus prendas y rasgos físicos, lo que llevó a la entrega del cuerpo para el respectivo velatorio.

Sin embargo, el sábado siguiente, el joven supuestamente fallecido apareció en plena ceremonia, provocando escenas de caos entre vecinos y familiares, quienes describieron el momento como conmocionante y comparable a la película "Esperando la carroza". El joven explicó ante el fiscal que había estado consumiendo drogas en Alderetes, a unos 20 kilómetros, sin conocimiento del incidente ni de su errónea identificación.

Tras aclarar la equivocación, las autoridades retiraron el cadáver y lo trasladaron nuevamente a la Morgue Judicial. El verdadero motociclista víctima del accidente fue luego reconocido por sus familiares. Mientras tanto, el camionero involucrado permanece imputado por homicidio culposo en el marco de una investigación en curso. Según el comisario Carlos Daniel Ruiz, el insólito evento se debió a un error involuntario.