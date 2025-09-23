Luis Caputo anunció un nuevo préstamo del Banco Mundial por US$ 4.000 millones

Este apoyo combina el financiamiento público con un enfoque en inversión y movilización del sector privado, en sintonía con los esfuerzos del Gobierno por reformas estructurales, aseguró el ministro de Economía.

23 de Septiembre de 2025 15:53hs

Durante la visita oficial de la comitiva presidencial en Estados Unidos, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció que el Banco Mundial otorgará un financiamiento de 4.000 millones de dólares al país. Según Caputo, este apoyo combina el financiamiento público con un enfoque en inversión y movilización del sector privado, en sintonía con los esfuerzos del Gobierno por reformas estructurales.

Las iniciativas se enmarcan dentro de un plan que prioriza sectores clave como la minería y los minerales críticos, además de fomentar el turismo como motor para la generación de empleo y desarrollo local. Asimismo, se incluyen proyectos dirigidos a mejorar el acceso energético y fortalecer cadenas de suministro, junto con esquemas financieros orientados a pequeñas y medianas empresas.

El paquete económico forma parte de los 12.000 millones de dólares que el Banco Mundial había anunciado en abril junto al desmantelamiento del cepo cambiario. Caputo destacó que estos fondos demuestran la confianza internacional hacia las políticas gubernamentales enfocadas en atraer inversión privada, modernizar la economía y generar nuevas oportunidades laborales.

Las operaciones estarán sujetas a la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial, según lo confirmado por Caputo en un comunicado difundido en redes sociales. Este respaldo se suma a otros acuerdos internacionales vigentes, entre ellos los 20.000 millones del FMI y los 10.000 millones del BID destinados a reforzar la economía argentina.