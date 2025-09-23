La Corte Suprema rechazó la excarcelación de Alperovich

El exgobernador tucumano continuará cumpliendo arresto domiciliario en un departamento ubicado en Puerto Madero, Buenos Aires. Fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y violación contra una sobrina.

23 de Septiembre de 2025 17:21hs

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido de excarcelación presentado por el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, quien fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de abuso sexual y violación contra su sobrina. Por esta decisión, el dirigente continuará cumpliendo arresto domiciliario en un departamento ubicado en Puerto Madero, Buenos Aires.

El recurso extraordinario había sido interpuesto tras reiterados rechazos en instancias anteriores, donde se argumentó un posible riesgo de fuga. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron la apelación como "inadmisible", estableciendo que Alperovich permanezca bajo detención mientras se evalúa su condena.

El fallo condenatorio, emitido en junio de 2024 por el juez Juan Martín Ramos Padilla, atribuye al exgobernador tres episodios de abuso sexual y seis de violación ocurridos entre 2017 y 2019 en Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires. Tras pasar un año en la cárcel de Ezeiza, Alperovich accedió a la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, residiendo junto a su pareja con una tobillera electrónica y luego de pagar una caución de $400 millones.

La sentencia aún no es definitiva y está apelada ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que deberá confirmar o anular la condena. En el fallo original se destacó la evidente "asimetría de poder" entre él y su sobrina, quien también trabajaba como su secretaria privada. Según el documento judicial, Alperovich habría usado su posición política y económica para perpetrar los abusos señalados.



