Javier Prida: “Puede haber un incremento de precios en carnes, huevos o leche”

23 de Septiembre de 2025 06:31hs

El titular de CAPIA, Javier Prida, advirtió que la baja temporaria de retenciones a 0% podría provocar un incremento de costos de los productos que tengan maíz y soja, convertidos en proteína animal, como consecuencia de la reducción temporaria a 0% de las retenciones a las exportaciones a las cadenas cerealera y oleaginosa.

Al respecto, puntualizó que la medida "va en el camino correcto, pero tenemos un grado de preocupación porque es temporal”.

Explicó que “con el actual tipo de cambio es muy beneficioso para los exportadores. El lado B es que puede haber un traslado de incremento de costos en los productos que tengan maíz y soja convertidos en proteína animal: carnes, leche y huevo”.

“Ese traslado de incremento de costos lo puede llegar a asumir el consumidor final o el productor. En el caso del huevo ese costo es de entre un 6% y un 7%”