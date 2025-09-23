Javier Preciado Patiño: la baja temporaria de retenciones a cero “es una medida claramente electoral”

El ex Subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación, calificó a la decisión del Gobierno de Mieli como un “Black Friday de soja”

23 de Septiembre de 2025 06:30hs

El ex Subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación, Javier Preciado Patiño, calificó a la decisión del Gobierno de implementar a partir de este martes y hasta el 31 de octubre “retenciones cero” para la exportación de granos, como “una medida claramente electoral para sostener el valor del dólar”.

Asimismo, se preguntó si ¿el productor aprovechará esta baja temporaria, a la que consideró como un “Black Friday de soja”, o si decidirá “esperar (una posible) devaluación post electoral”.