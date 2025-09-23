Gustavo Lázzari: la baja temporaria de los DEX “es un incentivo a la liquidación, no a la producción”

El economista sostuvo que lo positivo es que el Gobierno recurrió a la eliminación de retenciones por 40 días, “cuando pudo haber aplicado un cepo”.

23 de Septiembre de 2025 13:00hs

La rebaja de las retenciones a las exportaciones a 0% hasta el próximo 31 de octubre “es un incentivo a la liquidación y no a la producción”, aseguró el economista Gustavo Lázzari, en relación a la medida dispuesta este lunes por el Gobierno Nacional y oficializada tras ser publicada en el Boletín Oficial.

Con el claro objetivo de incentivar la liquidación de divisas, el Gobierno de Javier Milei dispuso la reducción a 0 de los derechos de exportación (DEX) a las cadenas cerealeras y oleaginosas, así como las carnes vacuna, aviar y equina, hasta el 31 de octubre, o hasta que se concreten declaraciones juradas de exportación (DJVE) por US$ 7.000 millones.

Lázzari puntualizó que “el maíz (insumo básico en la alimentación animal tanto de vacunos, como de porcinos y aviares) puede aumentar su valor” tras la baja de retenciones, aunque advirtió que, si la liquidación es “muy fuerte, también puede haber un volumen importante de dólares” que presione hacia la baja.

El economista resaltó, además que, “si esta medida se aplica cada seis meses, cada vez que se necesita plata, genera el efecto contrario” al deseado.

Finalmente, puntualizó: “no me entusiasmó (el pedido de un crédito a los Estados Unidos), lo que me entusiasmó, fue el (el Gobierno) recurrió a la baja de retenciones, cuando pudo haber aplicado un cepo”.