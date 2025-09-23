El dólar oficial cerró en $ 1.385 para la venta, y Riesgo País bajó a 964 puntos básicos

El dólar blue se ubicó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, ajustándose un 4.47% a la baja. El repunte también se reflejó en las acciones y bonos argentinos que operan en mercados internacionales.

23 de Septiembre de 2025 15:35hs

Los mercados mostraron este martes una notable reacción positiva, marcada por movimientos en distintos indicadores financieros clave. El dólar oficial retrocedió a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta según las pantallas del Banco Nación, recalando en niveles previos a las elecciones bonaerenses. Simultáneamente, el Riesgo País elaborado por JP Morgan descendió a 964 puntos básicos, una mejora sustancial que rompe la barrera de los 1.000 puntos, la cual no había sido superada desde el 8 de septiembre. Este optimismo surgió tras el apoyo público del presidente estadounidense Donald Trump hacia Javier Milei, señalando su "completo y total respaldo" para una eventual reelección en 2027.

En el mercado paralelo, el dólar blue se ubicó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, ajustándose un 4.47% a la baja. En tanto, el dólar MEP registró operaciones de compra en $1.401,20 y venta en $1.403,20 (-1.47%), mientras que el contado con liquidación se posicionó entre $1.409,80 y $1.414,20 (-1.38%). El dólar cripto tuvo un movimiento similar al retroceder 2.10%, con cotizaciones de compra en $1.418,40 y venta en $1.423,75. Por otro lado, el dólar tarjeta cerró en $1.800,50 para la venta, con un descenso del 3.15%.

El repunte también se reflejó en las acciones y bonos argentinos que operan en mercados internacionales. Los papeles locales experimentaron avances significativos en Wall Street, encabezados por Edenor con una ganancia del 8,9%. Otros incrementos destacados incluyeron a YPF (+5,6%), Central Puerto (+5%) y Banco Macro (+3,5%). Respecto a los títulos públicos, los avances más sobresalientes fueron del AL29D (+9,5%), seguido por el AL30D (+7,9%) y el GD30D (+6,9%).

En este contexto de recuperación y expectativas positivas, los inversores renovaron su confianza en activos argentinos con altos retornos diarios, impulsados por el cambio de tono político y señales concretas de apoyo internacional hacia la estabilidad futura del país.