El día mundial del turismo se celebra en FIT

La apertura de FIT 2025 se vivirá así en un marco único, celebrando la fuerza transformadora del turismo y reafirmando el papel de la Argentina como anfitrión de uno de los encuentros más destacados del calendario turístico global. Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, expresó: “El turismo es motor de crecimiento global y generador de oportunidades en cada rincón de nuestro país y el mundo".

23 de Septiembre de 2025 17:48hs

Por Ricardo Seronero.

El próximo 27 de septiembre, la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) abre sus puertas en un día inolvidable celebrando el Día de Mundial del Turismo con la presencia de Shaikha Nasser Al Nowais, Secretaria General electa de ONU Turismo y las principales autoridades del sector.

Durante 4 días FIT ofrecerá los atractivos turísticos de más de 50 países del mundo y las provincias argentinas. Además, Portugal será el país invitado de honor en esta edición.

En este marco, Andrés Deyá, presidente de FIT y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), destacó:

“Celebrar el Día Mundial del Turismo en el marco de FIT es un hecho de enorme relevancia para todo el sector. Nuestra feria se consolida año tras año como un punto de encuentro imprescindible donde se potencia el turismo argentino frente al mundo y se generan oportunidades de crecimiento para cada provincia y cada empresa del país. Este es un espacio que refleja la fuerza de la industria turística y el trabajo conjunto que llevamos adelante para seguir impulsando su desarrollo. Contar Shaikha Nasser Al Nowais, Secretaria General electa de ONU Turismo, en FIT y celebrar juntos el Día Mundial Del Turismo habla de la importancia central que tiene nuestra Feria en el calendario turístico mundial”

Por su parte, Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, expresó: “El turismo es motor de crecimiento global y generador de oportunidades en cada rincón de nuestro país y el mundo. Tiene un poder único: impulsar cambios positivos en lo económico, lo social y lo cultural. La innovación es esencial para transformar el sector: el uso de la inteligencia artificial y la tecnología puede crear experiencias más eficientes que agreguen valor a los destinos. Hoy es momento de agregarle valor al turismo argentino. Lo que construyamos juntos será un legado que permanecerá en las próximas generaciones.”

La apertura de FIT 2025 se vivirá así en un marco único, celebrando la fuerza transformadora del turismo y reafirmando el papel de la Argentina como anfitrión de uno de los encuentros más destacados del calendario turístico global.



Escucha Sentí Argentina en VIVO desde FIT 2025, este sábado 27 de septiembre de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina