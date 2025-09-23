Donald Trump dio su ”completo y total respaldo” a ”la reelección de Milei”

Tras una reunión bilateral de 20 minutos, el presidente estadounidense calificó a su par argentino como un "líder verdaderamente fantástico" y destacó su gestión frente a lo que describió como el "desastre total" heredado del gobierno anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo total a la eventual reelección de Javier Milei como mandatario argentino en 2027, durante una reunión bilateral realizada este martes en Nueva York. Trump calificó a Milei como un "líder verdaderamente fantástico" y destacó su gestión frente a lo que describió como el "desastre total" heredado del gobierno anterior. "Tiene mi completo y total respaldo para la reelección, ¡nunca los defraudará!", afirmó el estadounidense a través de su cuenta en Truth Social.

En el encuentro, que tuvo lugar tras la participación de Trump en la Asamblea General de la ONU, ambos líderes analizaron aspectos relacionados con la economía argentina. Según el republicano, Milei logró avances "a una velocidad récord", mencionando la estabilización económica luego de enfrentar una "inflación horrible generada por la administración de izquierda radical" de Alberto Fernández. Trump también consideró al gobierno argentino un "fuerte aliado" y resaltó que espera seguir trabajando estrechamente con Milei para fortalecer la relación entre ambos países.

La reunión bilateral, que se extendió por unos 20 minutos, cerró con una foto conjunta en la que ambos líderes sostuvieron una carpeta con el texto impreso del mensaje publicado por Trump en redes sociales. Además del respaldo público, Trump elogió a Milei como un amigo, luchador y ganador. El mandatario argentino agradeció el gesto y valoró la amistad de su par estadounidense en un mensaje desde su cuenta de X al finalizar el cónclave.

Junto a Milei, participaron en el encuentro varios colaboradores destacados de su administración como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; y Gerardo Werthein, canciller. La cita reforzó el vínculo entre ambos líderes y subrayó la intención de consolidar el trabajo conjunto hacia "caminos de éxito" para Argentina y Estados Unidos.