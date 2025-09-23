Declararon culpable a un hombre acusado de intentar asesinar a Trump en un campo de golf

El incidente ocurrió en septiembre de 2024. Ryan Routh (59) podría enfrentar cadena perpetua por los cargos relacionados al atentado y otros delitos conexos. Mientras le leían la sentencia, intentó apuñalarse el cuello con una birome.

23 de Septiembre de 2025 17:43hs

Ryan Routh, de 59 años, fue declarado culpable de intentar asesinar a Donald Trump en un campo de golf de Palm Beach, Florida, según se dictaminó en un tribunal federal. El incidente ocurrió en septiembre de 2024, cuando el entonces candidato republicano se encontraba jugando al golf. Routh podría enfrentar cadena perpetua por los cargos relacionados al atentado y otros delitos conexos.

El acusado fue detenido el 15 de septiembre tras ser encontrado oculto en unos arbustos cerca del Trump International Golf Club. Portaba un rifle de asalto con mira telescópica, pero no llegó a efectuar disparos. Agentes del Servicio Secreto lograron arrestarlo y retirar a Trump del lugar para garantizar su seguridad. El ataque se produjo meses después de otro incidente en Pensilvania, donde el político resultó herido en una oreja durante un evento de campaña.

Durante el juicio, el jurado lo encontró culpable de varios delitos, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión ilegal de armas y agresión a un agente federal. La sentencia definitiva será anunciada el 18 de diciembre. Routh decidió representarse a sí mismo, ignorando las recomendaciones de la jueza que había sugerido contratar un abogado.

Tras escuchar el veredicto, el acusado intentó autolesionarse clavándose un bolígrafo (en argentino: una birome) en el cuello dentro de la sala del tribunal. La intervención inmediata de los guardias impidió que se causara daño. El hombre fue retirado temporalmente del recinto y posteriormente regresó esposado para concluir el proceso judicial, según informaron cadenas nacionales como Fox News y NBC.