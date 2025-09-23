Científicos del Conicet descubrieron una especie de dinosaurio carnívoro que fue de las últimas en extinguirse

El Joaquinraptor casali pertenecía a los megarraptóridos, una familia de terópodos conocida por sus garras robustas. Habría sido uno de los últimos en sobrevivir antes de la extinción masiva.

23 de Septiembre de 2025 16:28hs

Un equipo del CONICET descubrió en el centro-sur de Chubut los restos de un dinosaurio carnívoro perteneciente a los megarraptóridos, una familia de terópodos conocida por sus garras robustas. Bautizado como **Joaquinraptor casali**, este ejemplar habría sido uno de los últimos en sobrevivir antes de la extinción masiva. El hallazgo, realizado en la Formación Lago Colhué Huapi, próxima a las ciudades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, fue publicado en la revista **Nature Communications**.

El dinosaurio, que alcanzaba más de siete metros de longitud y pesaba cerca de una tonelada, tenía unos 19 años al momento de su muerte, según estimaciones. Lucio Ibiricu, investigador principal del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, señaló que este depredador dominaba la cúspide de la cadena alimenticia y forma parte de uno de los linajes más recientes previos a la desaparición de los dinosaurios hace 66 millones de años. El esqueleto excavado en campañas sucesivas a partir de 2019 constituye uno de los más completos dentro del grupo de los Megaraptoridae.

El estudio refuerza la teoría de que estos dinosaurios llegaron hasta el final del período Mesozoico, justo antes del impacto del asteroide que desencadenó su extinción. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentra un húmero de crocodiliforme alojado entre las mandíbulas del Joaquinraptor, lo que podría indicar que este reptil era parte de su dieta, aunque los expertos no descartan otras formas de interacción ecológica.

El nombre de esta nueva especie se inspira en el ámbito personal y académico: "Joaquinraptor" es un homenaje al hijo del investigador principal, mientras que "casali" rinde tributo al paleontólogo Gabriel Casal, director del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados Dr. Rubén Martínez.