Atentado a la AMIA: la Cámara Federal porteña ratificó el juicio en ausencia para diez acusados

23 de Septiembre de 2025 15:57hs

La Cámara Federal porteña confirmó este martes la implementación del juicio en ausencia para los diez acusados de origen iraní y libanés por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994, atribuido al grupo terrorista Hezbolá. El tribunal instó a avanzar de manera urgente con el proceso legal, tras desestimar las objeciones planteadas por las defensas de los imputados y respaldar el fallo inicial del juez federal Daniel Rafecas.

Los magistrados Martín Irurzun y Mariano Llorens señalaron que el sistema, regulado por la Ley 27.784 aprobada en marzo, es una herramienta enfocada en crímenes graves dentro del derecho internacional y en línea con los compromisos asumidos por Argentina. Irurzun enfatizó que su puesta en marcha no vulnera la constitucionalidad, ni afecta el derecho a defensa según los estándares establecidos por la Constitución y pactos internacionales. Llorens, por su parte, criticó la falta de cooperación de Irán para entregar a los imputados, situación que ha prolongado la causa por años.

La Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI AMIA) ahora deberá formalizar los pedidos de procesamiento para habilitar el inicio del juicio oral y público. Entre los acusados se identifican figuras como Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati y Mohsen Rezai, quienes enfrentan alerta roja de Interpol y órdenes de captura internacional desde 2006, bajo sospecha de haber participado en la planificación y ejecución del ataque que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

Por otro lado, el defensor público Hernán Silva cuestionó la aplicación retroactiva de esta modalidad procesal y la consideró incompatible con principios esenciales del derecho a defensa. No obstante, el juez Rafecas, quien conduce la instrucción, ya había decidido en junio avanzar con el juicio sin la presencia física de los imputados. Según la investigación, el atentado habría sido dirigido por altos funcionarios iraníes y ejecutado con apoyo logístico de Hezbolá en Argentina y en la región de la Triple Frontera.