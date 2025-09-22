Tras las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, el Riesgo País baja a 1.125 puntos básicos

Los bonos soberanos de Argentina y acciones de empresas locales que cotizan en Estados Unidos registran este lunes alzas destacadas, con incrementos del 16% y hasta el 20%, respectivamente. En paralelo, el dólar oficial retrocede fuertemente y se ubica en $1.460.

Los bonos soberanos de Argentina y acciones de empresas locales que cotizan en Estados Unidos registran este lunes alzas destacadas, con incrementos del 16% y hasta el 20%, respectivamente. En paralelo, el dólar oficial retrocede fuertemente y se ubica en $1.460, mientras que el Riesgo País baja más de 300 puntos, situándose en 1.125 unidades. Este comportamiento se produce tras una complicada serie de ruedas la semana pasada que implicó intervenciones significativas del Banco Central.

La reacción positiva del mercado responde al anuncio del Gobierno sobre la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones agrícolas para incentivar la liquidación de USD 7.000 millones antes del 31 de octubre. La medida se lanza después de que el tipo de cambio mayorista rompiera recientemente la banda establecida, obligando al Banco Central a desprenderse de más de USD 1.000 millones en reservas durante la semana pasada, en la que la cotización oficial alcanzó un máximo histórico de $1.515.

Este repunte también está vinculado al apoyo explícito del gobierno estadounidense y el FMI hacia la administración libertaria. El Departamento del Tesoro expresó su disposición a respaldar a Argentina "en lo que sea necesario", mientras que Kristalina Georgieva reforzó ese respaldo, generando reacciones optimistas desde el panorama financiero. Javier Milei agradeció este espaldarazo mientras las acciones argentinas en Wall Street, principalmente Banco Supervielle, BBVA y Grupo Financiero Galicia, alcanzaban alzas porcentuales máximas.

Por su parte, los bonos argentinos también registraron importantes avances liderados por el AL41D, que subió 16,77%, seguido por el AE38D (15,49%) y el GD29D (14,97%). Estas subas contribuyen a la reducción del Riesgo País desde los 1.442 puntos básicos registrados el viernes. No obstante, los títulos de Ternium, Mercado Libre y Tenaris cerraron con leves caídas. Durante la semana anterior, tras superar la banda cambiaria, el Banco Central realizó fuertes intervenciones diarias que acumularon una venta total de USD 1.110 millones, elevando temporalmente el Riesgo País a niveles máximos desde agosto de 2024.