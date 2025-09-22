Retenciones cero: se oficializaron tras la publicación del decreto 682/20205 en el Boletín Oficial

El Gobierno hizo oficial la baja temporaria a 0% de los DEX para los granos, medida que entrará en vigencia mañana, martes 23/9/2025

22 de Septiembre de 2025 09:52hs

Retenciones cero para la exportación de granos: el Gobierno oficializó la baja temporaria a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial

El decreto 682/2025 establece una baja a 0% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias con la que busca aumentar la oferta de divisas en medio de la tensión cambiaria. La medida adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni se concreta con una publicación complementaria antes de la apertura del mercado.

El decreto, que entrará en vigor este martes 23 de septiembre de 2025, establece una alícuota del derecho de exportación en cero por ciento (0%) para las mercaderías de granos y subproductos incluidos en el anexo del mismo, y tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta que se registren Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un monto total de US$ 7.000 millones, lo que ocurra primero. El objetivo es “incrementar la competitividad del sector” y generar un mayor flujo de divisas.

Para acceder al beneficio, los exportadores deben liquidar al menos el 90% de las divisas producto de las operaciones en un plazo de hasta tres días hábiles tras la presentación de la DJVE correspondiente, incluidas operaciones de cobros, anticipos y prefinanciación o posfinanciación externa.

Si no cumplieran con los requisitos establecidos en el decreto 682/2025, los exportadores deberán abonar la alícuota vigente antes de la resolución y quedarán excluidos temporalmente del régimen.

Además, la norma faculta al Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a dictar disposiciones complementarias para implementar y regular la aplicación efectiva de la medida.

Detalle del decereto 682/2025: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5937632/20250922?suplemento=1