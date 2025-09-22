La medida fue dispuesta por el Gobierno Nacional para generar una mayor oferta de dólares, y regirá hasta el 31 de octubre

22 de Septiembre de 2025 08:16hs

“Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”., anunció esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Agregó en su cuenta de X que “la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno”.

La medida busca generar una mayor oferta de dólares luego de varios días de suba que ubicaron la cotización oficial por encima del “techo” establecido en la franja de flotación anunciada oportunamente por el ministro de Economía, Luis Caputo. Dicha suba provocó pérdidas de casi 1000 millones en las reservas del Banco Central.

Consultado al respecto, el titular de CIARA – CEC, Gustavo Idígoras, aseguro: “Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones, aunque sean temporales”