Reducción temporaria a 0% de las retenciones: repercusiones en el campo

A través del decreto 682/2025 el Gobierno Nacional eliminó hasta el 31 de octubre de 2025 las retenciones a las exportaciones para los complejos cerealeros y oleaginosos

22 de Septiembre de 2025 13:51hs

Tras la decisión oficial de reducir a 0% las retenciones a las exportaciones para los complejos cerealeros y oleaginosos hasta el próximo 31 de octubre, integrantes de la cadena agroindustrial hicieron oír sus voces.

Desde el Centro de Corredores de Cereales aseguraron que la medida “es un claro impulso al dinamismo del comercio de granos, que permitirá movilizar stocks y reavivar las operaciones en el corto plazo”. Y agregaron que “la eliminación de impuestos distorsivos, como las retenciones, crea un escenario de precios más transparentes y eficientes, que beneficia a toda la cadena, desde el productor hasta el exportador”.

“Como intermediarios clave -señalaron- consideramos que esta política facilita las transacciones, fomenta una mayor fluidez en la comercialización y contribuye a generar mayor volumen de negocios. No obstante, reforzamos la necesidad de que el país se dirija hacia un esquema de políticas permanentes y predecibles. Un marco de largo plazo es fundamental para que el sector agroindustrial, y la comercialización en particular, puedan planificar con la confianza necesaria para expandir su capacidad, atraer inversiones y maximizar el ingreso de divisas que la economía argentina necesita.”, concluyeron.

En tanto, desde la Sociedad Rural Argentina subrayaron que los productores, “que no liquidamos, sino que vendemos nuestra producción, necesitamos reglas claras y estables que nos den seguridad jurídica para invertir, trabajar y generar desarrollo en todo el país”. Y añadieron que -según datos relevados por el Instituto de Estudios Económicos de SRA aún restan comercializar 55,4 millones de toneladas de granos, lo que equivale al 43% del total producido durante la campaña 2024/2025”. De ese total, 25,8 millones de toneladas son de maíz; 21,6 son de soja; 3,8 de trigo y 4,3 del resto de los granos (cebada, sorgo y girasol).

En lo que respecta a los exportadores, sobre la campaña 2024, los datos relevados por la SRA indican que se declararon 29 millones de toneladas de soja, mientras que las compras ascienden a 27 millones de toneladas.

En el caso del maíz, tanto lo declarado como lo comprado fue de 22,7 millones de toneladas; mientras que, para el trigo en 2024, tanto lo comprado como declarado fue de 11 millones de toneladas. En 2025, se llevan compradas 800.000 toneladas del cereal, sin declaraciones.

Finalmente, el Consejo Agroindustrial Argentino, emitió un comunicado en el que valora el anuncio y lo califica como “un paso concreto para liberar el potencial de nuestra agroindustria y un avance en la dirección correcta”.

A su vez, solicitaron que la medida “se extienda para las demás cadenas agroindustriales”.

“La quita de retenciones, un impuesto distorsivo, es una demanda histórica de las más de 60 entidades que conformamos el Consejo Agroindustrial Argentino. Su eliminación total es la llave para impulsar la producción, generar empleo y aumentar el ingreso de divisas, por lo que seguiremos trabajando para lograrlo”, puntualizaron desde el Consejo Agroindustrial Argentino.

“Aunque este estímulo impulsa las exportaciones, reafirmamos la necesidad de políticas permanentes. Un horizonte a largo plazo dará confianza a productores e inversores para expandir la capacidad productiva e invertir en tecnología”, concluyeron.

Finalmente, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA), señaló que se trata de una medida que viene solicitando "desde hace años en función de su ínfimo costo fiscal y su gran potencial para el sector",

Juan Pablo Ravazzano, presidente de CAENA, destacó que la decisión del Gobierno "se traducirá en nuevas oportunidades de inversión y exportación para nuestro sector. Confiamos en que esta medida temporaria se convertirá en permanente, ya que la previsibilidad a largo plazo incrementará dichas inversiones y oportunidades”.