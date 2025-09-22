Nueva ley bonaerense para prevenir estafas con tarjetas de débito o crédito

La normativa, que alcanza tanto a proveedores públicos como privados, garantiza a los usuarios el derecho de realizar personalmente la transacción.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que permite a los consumidores operar personalmente los posnets para pagar con tarjetas de débito o crédito, con el fin de prevenir fraudes y robos de datos. La medida, impulsada por la senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria), busca incorporar mejores prácticas internacionales de seguridad en las transacciones electrónicas.

La normativa, que alcanza tanto a proveedores públicos como privados, garantiza a los usuarios el derecho de realizar personalmente la transacción. Durante el debate, la senadora destacó que los delitos más comunes ocurren cuando los consumidores entregan sus tarjetas y DNI al operador, lo que facilita la clonación o los pagos no autorizados. Sin embargo, aclaró que quienes deseen continuar con la práctica habitual podrán hacerlo sin problemas.

Además, la ley establece una campaña de concientización y capacitación a cargo de la autoridad de aplicación designada por el Ejecutivo bonaerense. Este esfuerzo informativo tiene como objetivo educar a los usuarios sobre el uso seguro de las tarjetas y promover prácticas que reduzcan el riesgo de ser víctimas de fraude.

Con esta nueva regulación, se busca proteger a millones de bonaerenses que diariamente utilizan medios electrónicos para sus compras.