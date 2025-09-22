La Rioja lanzó “Previaje Riojano, movete por La Rioja con Chachos” e “Impulso turístico 50/50”

El gobernador Ricardo Quintela dijo: “Debemos estimular el turismo interno y atraer visitantes del exterior, aunque hoy sea difícil por el tipo de cambio, que hace que venir de afuera sea muy costoso”. Añadió: “El Estado tiene que intervenir, pero no para entorpecer, cuando el turismo anda bien el Estado se hace a un lado, cuando el turismo anda mal, el Estado debe estar presente para estimular, acompañar, ayudar y tratar en lo posible que se recupere”.

22 de Septiembre de 2025 13:47hs

Por Ricardo Seronero

En un contexto nacional sin políticas turísticas, La Rioja se convierte en la única provincia del país que propone una solución concreta para el sector. Una política pública que acompaña, atiende las necesidades reales del turismo y pone en marcha herramientas que activan la demanda y fortalecen la oferta, apostando al desarrollo sostenible con identidad riojana.

En un acto encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, junto al ministro de Turismo y Culturas Gustavo Luna, el secretario de Turismo José Rosa, intendentes departamentales y el sector privado, el Gobierno de La Rioja presentó oficialmente dos nuevas políticas públicas orientadas a fortalecer el turismo local: Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos e Impulso Turístico 50/50.

Estas nuevas herramientas —diseñadas en articulación con el sector privado— buscan atender de forma concreta y territorial la difícil situación que atraviesa el turismo a nivel nacional, y consolidar un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y con identidad riojana.

En este sentido, el gobernador Ricardo Quintela dijo: “Debemos estimular el turismo interno y atraer visitantes del exterior, aunque hoy sea difícil por el tipo de cambio, que hace que venir de afuera sea muy costoso”. Añadió: “EL Estado tiene que intervenir, pero no para entorpecer, cuando el turismo anda bien el Estado se hace a un lado, cuando el turismo anda mal, el Estado debe estar presente para estimular, acompañar, ayudar y tratar en lo posible que se recupere”.

Por su parte, el secretario de Turismo expresó: “Somos la única provincia del país que, en estas condiciones, pone en marcha programas concretos de incentivo y acompañamiento, porque estamos convencidos de que el turismo es motor de desarrollo, de trabajo y de identidad, y bajo esa premisa trabajamos, aún con viento en contra.” expresó el secretario de Turismo José Rosa durante la presentación.

Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos

Este programa reintegra el 50% del gasto en alojamientos registrados y paquetes contratados en agencias de viajes también registradas y adheridas, con un tope de 150.000 Chachos por factura. El reintegro se entrega en forma de Chachos, pudiendo ser utilizados en gastronomía, excursiones, transporte, bodegas, estaciones de servicio, artesanías y más.

Esta herramienta promueve el turismo interno y receptivo, dinamiza el consumo y garantiza que el dinero invertido por el Estado quede circulando dentro de la economía provincial, beneficiando a toda la cadena turística.

Impulso Turístico 50/50

Por su parte, este programa está destinado a prestadores turísticos registrados y consiste en un financiamiento: esquema 50/50. El Estado provincial cubre el 50% del costo de proyectos de mejora o ampliación de servicios turísticos, a través de Aportes No Reintegrables (ANR) de hasta $2.000.000 por proyecto. La otra parte la pone el prestador de servicio.

Se podrá destinar a obras de infraestructura, equipamiento técnico o herramientas que eleven la calidad de la oferta turística riojana. El proceso de selección es transparente y técnico, con acompañamiento desde la Secretaría de Turismo.

Una política integral, pensada junto al sector

Ambos programas forman parte de una estrategia turística integral, alineada al Plantur La Rioja 360 que busca activar la demanda y robustecer la oferta turística de manera equilibrada y sostenible.

“No es la primera vez que lo hacemos. Desde la pandemia, nuestra provincia se puso al hombro la actividad turística. Estuvimos allí acompañando, asistiendo y, sobre todo, escuchando al sector privado. Porque sabemos que solo trabajando juntos podemos consolidar un turismo sostenible, competitivo y cada vez más fuerte. Hoy, con estos programas, reafirmamos esa convicción.” concluyó José Rosa.

Por su parte, Hugo Moreno, presidente de la Cámara de Turismo de Chilecito, expresó su agradecimiento al gobierno provincial y destacó: “una vez más fuimos escuchados, una vez más tuvimos un sí; Estado si, privado también trabajando juntos, es la única forma de salir adelante”.

Más información y requisitos para acceder a los programas en: turismo.larioja.gob.ar



