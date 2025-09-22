Ignacio Kovarsky: la baja temporaria a 0% de las retenciones a los granos es "una medida cortoplacista"

El titular de CARBAP, aseguró que la medida, por ser temporaria, "no incentiva la producción”

El titular de CARBAP, Ignacio Kovarsky, aseguró que la baja a 0% de las retenciones a las exportaciones de granos “es una medida cortoplacista”.

"Toda baja de retenciones la vemos como positiva… pero una medida temporaria no incentiva la producción”, aseguró el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

