Dembélé ganó el Balón de Oro 2025

22 de Septiembre de 2025 18:04hs

El delantero francés Ousmane Dembélé obtuvo el codiciado Balón de Oro, consolidándose como la figura más destacada del panorama futbolístico global tras una temporada excepcional. El jugador del Paris Saint-Germain, pieza clave en el esquema ofensivo del club, se alzó con el reconocimiento gracias a su impacto decisivo en la liga francesa y la Champions League.

La actuación de Dembélé con el PSG estuvo marcada por su capacidad de desequilibrio, precisión en las asistencias y un notable aporte goleador. Su regularidad, un aspecto previamente cuestionado por las lesiones que lastraron su carrera, fue determinante para evidenciar su máximo potencial durante esta etapa de su trayectoria. Este desempeño también se reflejó en la selección nacional, donde volvió a ser fundamental.

Con 28 años y en plena madurez futbolística, el extremo enfrenta ahora el desafío de mantener este nivel en una temporada cargada de expectativas tanto con el PSG como con Francia. Su conexión con otros atacantes top promete mantener al equipo parisino como candidato en todas las competencias, mientras que en el ámbito internacional aspira a seguir haciendo historia con los "Bleus".

Dembélé confirma que ha superado los obstáculos que marcaron sus primeros años en la élite para alcanzar definitivamente la cima del fútbol mundial. Este premio corona su plenitud profesional y lo sitúa como uno de los grandes referentes del deporte en la actualidad.