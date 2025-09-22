David Miazzo: “La política no acompañó a la economía”

El economista calificó de “complicada” a la economía, frente a un Gobierno que “no parece reaccionar ante el resultado de las urnas”.

22 de Septiembre de 2025 11:24hs

El economista David Miazzo, calificó como “complicada” la actual situación de la economía, con "alta volatilidad en el tipo de cambio, caída en el precio de los activos y una suba significativa del Riesgo País”

Agregó que “en este caso no es que la economía no acompañó a la economía, sino que la política no acompañó a la economía, por varias razones” frente a un Gobierno que “no parece reaccionar al resultado de las urnas”.

Anticipó que el mercado va a continuar “volátil” hasta las elecciones del próximo 26 de octubre, momento en el cual recién se podría definir “el nivel de equilibrio” del tipo de cambio.