David Miazzo: “La política no acompañó a la economía”

El economista calificó de “complicada” a la economía, frente a un Gobierno que “no parece reaccionar ante el resultado de las urnas”.
22 de Septiembre de 2025 11:24hs
Por Carina Rodriguez
El economista David Miazzo, calificó como “complicada” la actual situación de la economía, con "alta volatilidad en el tipo de cambio, caída en el precio de los activos y una suba significativa del Riesgo País”
Agregó que “en este caso no es que la economía no acompañó a la economía, sino que la política no acompañó a la economía, por varias razones” frente a un Gobierno que “no parece reaccionar al resultado de las urnas”.
Anticipó que el mercado va a continuar “volátil” hasta las elecciones del próximo 26 de octubre, momento en el cual recién se podría definir “el nivel de equilibrio” del tipo de cambio.
Comentarios