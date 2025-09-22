Carnes bovinas y avícolas también tendrán retenciones cero

Será hasta el 31 de octubre, tal como se dispuso para los granos y sus derivados. Esta tarde el equipo económico dará precisiones sobre el tema a la Mesa de Enlace

"El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025", informó en su cuenta de X el vocero presidencial Manuel Adorni.

De este modo, la carne vacuna y la de pollo queda comprendida en la medida que dispuso el Gobierno Nacional este lunes, para generar una mayor oferta de dólares.

Esta tarde, el equipo económico dará precisiones sobre el tema a la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, tras la reunión a la que fueron convocados los representantes de la SRA, FAA, Coninagro y CRA.

El decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial establece, respecto de los complejos cerealero y oleaginoso, que, con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. La norma, establece una baja a 0% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias con la que busca aumentar la oferta de divisas.

El decreto, que entrará en vigor este martes 23 de septiembre de 2025, establece una alícuota del derecho de exportación en cero por ciento (0%) para las mercaderías de granos y subproductos incluidos en el anexo del mismo, y tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta que se registren Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un monto total de US$ 7.000 millones, lo que ocurra primero. El objetivo es “incrementar la competitividad del sector” y generar un mayor flujo de divisas.