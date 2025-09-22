Andrea Sarnari: retenciones cero, de manera temporaria: "van a beneficiar a los exportadores"

La titular de FAA, aseguró que la medida dispuesta por el Gobierno "no parece ser pensada para el sector productivo"

22 de Septiembre de 2025 08:40hs

"Hemos dicho incansablemente que las medidas de carácter transitorio no benefician al sector productivo, ni nos dan la previsibilidad necesaria para encarar una próxima campaña agrícola, precisamente en este momento en el que estamos encarando la siembra de granos gruesos", aseguró Andrea Sarnari, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) respecto de la decisión del Gobierno sobre la eliminación temporaria de retenciones a las exportaciones de granos

La titular de FAA, se refirió a la medida fue dispuesta por el Gobierno Nacional para generar una mayor oferta de dólares, y regirá hasta el 31 de octubre.

Los productores de pequeña y mediana escala ya hemos vendido nuestros granos. No nos vamos a beneficiar con una medida transitoria como ésta. Se van a beneficiar los que tienen espalda para guardar los granos, los que tienen espalda, especialmente los exportadores", señaló Sarnari.

Agrego, además, que "Necesitamos que haya una baja gradual de las retenciones... ésta no parece ser una medida pensada en el sector productivo ni en lo que necesita el campo"