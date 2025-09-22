Al menos 14 muertos y 14 heridos por pelea narco en una cárcel de Ecuador

El enfrentamiento comenzó cuando presos vinculados simularon una emergencia médica en un pabellón y asesinaron al guardia que acudía al llamado. Los incidentes duraron 40 minutos.

22 de Septiembre de 2025 16:08hs

Al menos catorce personas perdieron la vida y otras catorce resultaron heridas tras un violento enfrentamiento entre bandas narcotraficantes en la cárcel de Machala, ubicada en la provincia ecuatoriana de El Oro, cerca de la frontera con Perú. Las autoridades confirmaron también la fuga de un número aún sin precisar de reclusos. El incidente se registró en la madrugada del lunes, acompañado de explosiones y disparos que fueron captados en videos circulados por redes sociales.

El enfrentamiento comenzó cuando presos vinculados a una organización delictiva simularon una emergencia médica en el pabellón Zaruma del recinto penitenciario. Un guardia que acudió al llamado fue emboscado y ejecutado; se identificó a la víctima como José Gabriel Pacheco Ruiz, de 36 años. Este ataque dio inicio a una incursión violenta en otros pabellones, aparentemente motivada por rivalidades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las fuerzas policiales pudieron tomar control de la cárcel tras aproximadamente 40 minutos de agresivos combates, durante los cuales los reclusos utilizaron armas de fuego, explosivos y granadas. Además del guardia fallecido, los enfrentamientos dejaron numerosas víctimas asociadas a las bandas de Los Choneros y Los Lobos, grupos criminales con gran influencia en el país. Hasta el momento se han recapturado 13 presos fugados.

Desde 2021, Ecuador ha registrado cerca de 500 muertes dentro de sus centros penitenciarios, convertidos desde hace años en bastiones del narcotráfico. Uno de los episodios más cruentos ocurrió ese mismo año en Guayaquil, donde más de cien reclusos fueron asesinados. Estos eventos son caracterizados por su extrema violencia, que incluye transmisiones en vivo con escenas de cuerpos decapitados e incinerados.