Un custodio de Cristina Fernández mató a un ladrón que intentaba robarle la moto

Uno de los asaltantes recibió heridas de bala y falleció mientras era operado. El otro logró huir y continúa prófugo.

19 de Septiembre de 2025 15:03hs

Un custodio de Cristina Fernández se enfrentó a un intento de robo protagonizado por dos motochorros, dejando como resultado la muerte de uno de ellos. Ocurrió en José León Suárez, partido de San Martín, durante la madrugada del viernes en la autopista Camino del Buen Ayre, cuando el sargento de la Policía Federal, Carlos Carranza, regresaba vestido de civil a bordo de una moto Honda CG 150.

El policía de 47 años, asignado al departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, fue interceptado en el kilómetro 2,5 por dos hombres armados que lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron que descendiera del vehículo. Tras identificarse como efectivo policial, Carranza respondió sacando su pistola reglamentaria, dando inicio a un tiroteo en el lugar.

Como consecuencia del enfrentamiento armado, uno de los asaltantes recibió heridas de bala y fue trasladado al Hospital Bocalandro en Loma Hermosa, donde falleció mientras era operado. El otro delincuente logró huir hacia un área parquizada cercana a la autopista y continúa prófugo. El custodio resultó ileso y la moto utilizada por los ladrones fue abandonada sin patente ni otras identificaciones visibles.

La Comisaría 4? de José León Suárez y la Fiscalía N°6 del Departamento Judicial de San Martín están trabajando en el caso, caratulado como intento de robo, abuso de arma y lesiones. Se solicitó que el efectivo brinde testimonio y se dispuso el secuestro del arma reglamentaria para realizar las pericias correspondientes.