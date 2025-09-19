Tour del Bernabéu, show de flamenco y gastronomía española, novedades del programa de Stopover Hola Madrid de Iberia

“El principal objetivo de estas alianzas es darle cada vez un mayor valor a los clientes que hagan uso del Stopover Hola Madrid, pues la idea no es tan solo proporcionar la oportunidad de que se puedan quedar en la ciudad hasta nueve noches, sino que lo hagan contando con un amplio abanico de ventajas y promociones para que lo disfruten aún más. Esas son las claves del programa, el cual cada vez se conoce más en los destinos de largo radio de nuestra red y, gracias a ello, el número de clientes no ha dejado de crecer exponencialmente”, asegura Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia.

19 de Septiembre de 2025 16:40hs

Por Ricardo Seronero

El programa de Stopover Hola Madrid de Iberia incorpora nuevos beneficios para ofrecer a los clientes las mejores opciones para disfrutar al máximo de su parada en la capital de España. Entre las principales novedades se encuentra un descuento del 20% para realizar una visita por el Estadio Santiago Bernabéu y el Museo del Real Madrid, una experiencia única para los amantes del fútbol y que se encuentra entre las más demandadas por los turistas en la ciudad.

También, si los clientes del Stopover tienen interés en sumergirse en la cultura española, podrán hacerlo acudiendo al espectáculo de Flamenco de Leones, en el cual tendrán la cena de cortesía tan solo por ser cliente de Hola Madrid.

Otra de las principales son las promociones en alojamiento que ya incluye, a las cuales se suma la nueva alianza con el Hotel Rosewood Villamagna. En esta ocasión, los clientes que decidan hospedarse en el hotel contarán con un upgrade garantizado de habitación, desayuno buffet, amenities especiales de Iberia, acceso al SPA de las

instalaciones y Early o Late Check Out, según la disponibilidad.

Y, por supuesto, la gastronomía española ocupa un lugar destacado. Entre las nuevas alianzas del Stopover Hola Madrid se encuentra el restaurante Ramsés, donde se contará con un cóctel gratuito, o Sagardi, con una invitación a una copa de cava y un aperitivo.

Por otro lado, también suma más facilidades en transporte: además de los dos días de transporte público gratuito en Madrid, el Stopover ahora incluye un 20% de descuento en transfers para ir desde el hotel o el aeropuerto.

“El principal objetivo de estas alianzas es darle cada vez un mayor valor a los clientes que hagan uso del Stopover Hola Madrid, pues la idea no es tan solo proporcionar la oportunidad de que se puedan quedar en la ciudad hasta nueve noches, sino que lo hagan contando con un amplio abanico de ventajas y promociones para que lo disfruten aún más. Esas son las claves del programa, el cual cada vez se conoce más en los destinos de largo radio de nuestra red y, gracias a ello, el número de clientes no ha dejado de crecer exponencialmente”, asegura Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia.

Cabe mencionar que el Stopover Hola Madrid ofrece a los clientes que lo contraten la oportunidad de tener una parada en Madrid de hasta nueve noches sin ningún costo adicional, la cual se puede hacer tanto a la ida como a la vuelta de otro destino de la red de Iberia.

La evolución del programa ha sido muy relevante en los últimos años, tanto así que en el 2024 se dio un boom en el uso del producto, con un crecimiento del 127% frente al año anterior. Y se espera que en el 2025 siga creciendo, hasta alcanzar alrededor de 40.000 clientes.

Ventajas para aprovechar Madrid Junto con las nuevas alianzas, Stopover Hola Madrid ofrece diversas ventajas y promociones en todo lo necesario para sacarle el mayor partido a la visita a Madrid:

-Gastronomía: El programa ya cuenta con descuentos y cortesías en restaurantes reconocidos como Castizo, Quispe, La Fonda Lironda, Carbón, Pabblo o Ponja Nikkei, por mencionar algunos.

- Compras: El turismo de compras está de moda en la ciudad, y por esto Hola Madrid incluye acuerdos con establecimientos como El Corte Inglés, Las Rozas Village o Galería Canalejas.

-Transporte: Además de contar con una tarjeta de transporte público para dos días y transfers con descuento, Hola Madrid ofrece descuentos adicionales en Cabify, alquiler de coche o incluso en el transporte de mascotas.

-Ocio: El Stopover proporciona a su vez promociones en algunos de los espectáculos más conocidos de Madrid como El Rey León o WAH, a la vez que cuenta con ventajas especiales para visitar el Palacio Real, el Museo del Prado o el Thyssen-Bornemisza.

-Turismo: El programa incluye descuentos para conocer en profundidad Madrid con tours por la ciudad, o incluso ir más allá, con visitas a Segovia y Toledo.

-Alojamiento: El programa tiene además acuerdos con cadenas como Meliá o con Booking.com para que los clientes tengan acceso a mayores facilidades para su estancia en la ciudad.

Internet: La conectividad es fundamental a la hora de viajar y, por eso, Hola Madrid también incluye un descuento en los planes de eSIM para visitar la ciudad y no quedarse sin conexión.

Toda la información sobre Stopover Hola Madrid se puede consultar en el siguiente link: https://www.iberia.com/es/es/stopover-in-madrid/



Escucha Sentí Argentina cada sábado de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentina