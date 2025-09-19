Sergio Costantino: “Los productores de papa tuvieron que abandonar la cosecha”

Sobreproducción, caída de precios y reducción de la demanda industrial: un cocktail letal para la papa del sudeste bonaerense

22 de Septiembre de 2025 10:00hs

El Ingeniero Agrónomo Sergio Costantino, explicó que “por la sobreproducción y la caída de los precios” los productores de papa del sudeste de la provincia de Buenos Aires, debieron abandonar la cosecha. Explicó que están trabajando “a pérdida”, una situación que se agrava con la caída de la demanda por parte de las industrias, saturando el mercado interno de papa en fresco.

Costantino destacó el rol de la Argentina como “líder en la producción de papas prefritas congeladas”.

El consumo interno, en tanto, se ubica entre 40 y 50 kg “per capita” al año.