Se realizó la segunda edición de Vino Córdoba, La Feria, con protagonismo de los vinos cordobeses

Desde la Agencia Córdoba Turismo, a cargo de Darío Capitani, como presidente; se continúa fortaleciendo la promoción del enoturismo como parte de la identidad cultural y productiva de Córdoba, acompañando acciones que conectan a los viajeros con la historia, el paisaje y las personas que dan vida al vino local.

19 de Septiembre de 2025 16:43hs

Por Ricardo Seronero

La segunda edición de Vino Córdoba, La Feria, un evento que reunió a productores, emprendedores, enólogos y público general en el Hotel Quinto Centenario de la ciudad de Córdoba.

Durante cinco horas, más de treinta bodegas de distintas regiones vitivinícolas de la provincia presentaron sus vinos y compartieron con los asistentes detalles sobre sus procesos, etiquetas y proyectos. El formato de feria permitió un contacto directo entre el público y quienes están detrás de cada botella, generando un espacio de diálogo, degustación y encuentro.

Participaron bodegas de Sierras Chicas, Valle de Calamuchita, Valle de Traslasierra, Sierras del Sur, Punilla, Norte y Noroeste cordobés. Cada una ofreció una propuesta enológica particular, mostrando la diversidad y el crecimiento que el sector vitivinícola viene consolidando en Córdoba.

El evento fue organizado por Córdoba Wine Travel y Pulpería Cordobesa y contó con el acompañamiento institucional de la Agencia Córdoba Turismo, entre otras entidades.

Una de las novedades destacadas de esta edición fue la presentación del Pasaporte Caminos del Vino Córdoba, una guía bilingüe (español e inglés) que invita a recorrer las bodegas de la provincia a través de un sistema de sellos y beneficios. La herramienta, de carácter coleccionable, está pensada para turistas y residentes que quieran vivir experiencias vinculadas al vino y la gastronomía local.

El pasaporte permite acceder a promociones en bodegas, hoteles y restaurantes durante todo el año. Además, quienes completen el circuito de visitas reciben un Diploma de «Wine Lover», como reconocimiento simbólico al recorrido realizado.

La feria volvió a mostrar que el vino cordobés despierta interés tanto en consumidores locales como en visitantes. Además del espacio de degustación, se generó un clima de intercambio muy valorado por quienes buscan conocer más sobre la producción vitivinícola de la provincia.

