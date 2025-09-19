Milei afirmó que "el pánico político" está "descoordinando" el Riesgo País

Por la tarde, el líder libertario se reunirá en un acto de campaña en el Parque Sarmiento con Gonzalo Roca y otros candidatos cordobeses de La Libertad Avanza.

19 de Septiembre de 2025 15:51hs

Al hablar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente Javier Milei afirmó que el "pánico político" está intensificando la descoordinación con el Riesgo País y que los procesos de cambio enfrentan resistencia por parte del status quo.

Durante su intervención, Milei reiteró la importancia del equilibrio fiscal, señalando que Argentina ha pagado un alto costo por violar la restricción presupuestaria. Afirmó que los principios económicos básicos siguen vigentes y criticó la resistencia política a aceptar esta realidad. "Dos más dos sigue siendo cuatro", expresó.

En un mensaje con tono electoral, el mandatario exhortó a seguir adelante frente a las dificultades sociales y económicas, destacando lo doloroso de tener un 30% de pobreza en el país. Insistió en que los esfuerzos deben tener sentido y pidió unidad para enfrentar a lo que definió como un "monstruo político" en la oposición, confiando en que la sociedad estará del lado de su propuesta.

Por la tarde, el líder libertario se reunirá en un acto de campaña en el Parque Sarmiento con Gonzalo Roca y otros candidatos cordobeses de La Libertad Avanza. Este evento servirá para reforzar su postura frente a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, donde competirá contra referentes políticos locales como Juan Schiaretti.