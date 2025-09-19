LIBRA: el juez Martínez de Giorgi también se negó a tomar la causa

El magistrado reconoció que la causa puede vincularse con otra contra Karina Milei por presuntas dádivas, pero sometió la decisión sobre el criptogate a la Cámara Federal.

19 de Septiembre de 2025 14:26hs

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó hacerse cargo de la investigación relacionada con el fallido lanzamiento de la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei entre los acusados. La decisión sobre el futuro de la causa deberá ser tomada por la Cámara Federal porteña. En paralelo, Martínez De Giorgi señaló su intención de vincular esta causa con otra investigación en su juzgado sobre supuestas dádivas que implican a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

Aunque Martínez De Giorgi considera que ambas investigaciones deberían tramitarse de forma conjunta para optimizar recursos y garantizar una mejor administración de justicia, destacó que resoluciones previas de la Cámara Federal establecen que deben tratarse por separado. Este criterio, explicó, solo podría modificarse si la Cámara revisa su postura actual y decide interceder nuevamente en el caso.

La recusación del magistrado se da tras la derivación presentada por el juez federal Ariel Lijo, quien declaró su incompetencia para continuar con el expediente relacionado a Milei desde el juzgado subrogado de María Servini. Ambas causas están actualmente bajo la supervisión de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo las investigaciones por separado.

En cuanto al caso $Libra, se indaga sobre la promoción que hizo Javier Milei desde su cuenta en X el pasado 14 de febrero, mientras Martínez De Giorgi analiza una denuncia presentada el 28 de ese mismo mes por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. La acusación apunta a potenciales delitos vinculados a dádivas presuntamente cometidos por Karina Milei en su cargo dentro la Presidencia de la Nación.