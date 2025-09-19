La Justicia desestima demanda de Trump contra The New York Times y lo reta por pretender intimidar y callar a la prensa

El juez Merryday afirmó que el documento incluía argumentos tendenciosos y rechazó el uso del proceso legal como herramienta para discursos o estrategias de relaciones públicas.

19 de Septiembre de 2025 16:00hs

Un juez federal en Florida desestimó una demanda de 15.000 millones de dólares impulsada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra The New York Times por presunta difamación. La decisión estuvo a cargo del magistrado Steven D. Merryday, quien calificó el documento presentado como "inadecuado e inadmisible" y ordenó a los abogados reformularlo en un máximo de 40 páginas dentro de un plazo de 28 días.

La acción judicial, que acusaba al diario de perjudicar la imagen de Trump y su candidatura presidencial mediante artículos y un libro publicados en 2024, fue criticada por el juez debido a su tono político y falta de fundamento. Merryday afirmó que el documento incluía argumentos tendenciosos y rechazó el uso del proceso legal como herramienta para discursos o estrategias de relaciones públicas.

En los escritos, Trump denunció la publicación de tres artículos y un libro que calificó como difamatorios, maliciosos y despectivos sobre el origen de su fortuna. Además, vinculó parte de las acusaciones a una supuesta carta enviada en 2003 al empresario Jeffrey Epstein, quien falleció en prisión en 2019 mientras aguardaba juicio por explotación sexual.

Por su parte, The New York Times respondió asegurando que la demanda no tiene sustento legal y la atribuyó a un intento de intimidar al periodismo independiente. La editorial Penguin Random House también figura entre los señalados en esta iniciativa judicial encabezada por el expresidente.