La Argentina será el primer país latinoamericano en participar del programa nuclear civil estadounidense

19 de Septiembre de 2025 16:08hs

Estados Unidos informó este viernes que Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en asociarse al programa nuclear civil FIRST, impulsado por el Departamento de Estado para promover el uso responsable de Reactores Modulares Pequeños (SMR). Esta iniciativa busca fomentar la implementación de tecnologías avanzadas como los SMR, que tienen aplicaciones que van desde la generación energética hasta el desarrollo de la inteligencia artificial. La adhesión argentina marca un hito en la cooperación nuclear internacional entre ambos países.

El programa FIRST, liderado por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación estadounidense, trabaja con más de 50 países en todo el mundo para fomentar soluciones energéticas basadas en reactores nucleares modulares pequeños. La colaboración incluye financiamiento, asistencia técnica y capacitación, todo ello bajo los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Argentina se suma así a naciones como Japón, Corea del Sur y Canadá, consolidando su compromiso con una energía nuclear segura, eficiente y escalable.

Argentina destaca en la región por su experiencia en tecnología nuclear avanzada, con proyectos como el CAREM 25, iniciado oficialmente en 2006 y con una capacidad proyectada de 32 MW(e) por unidad. Según Demian Reidel, asesor presidencial en energía nuclear, el país posee características geográficas y climáticas idóneas para desarrollar grandes centros de datos alimentados por energía nuclear. Estas iniciativas buscan satisfacer la creciente demanda de infraestructura tecnológica mientras se fortalece la seguridad energética.

Con este acuerdo, Argentina refuerza su liderazgo en el sector nuclear a nivel regional. Como socio contribuyente del programa FIRST, tendrá un papel activo en actividades globales como capacitaciones, proyectos regionales y giras de estudio orientadas al despliegue responsable de reactores SMR.