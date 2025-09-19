España es el segundo socio comercial más relevante de la UE para la Argentina

Las principales exportaciones de nuestro país a la Península Ibérica son mariscos, harina y pellets de soja, arroz y maní, entre otras

España es el segundo socio comercial más relevante de la Unión Europea para la Argentina, detrás de Países Bajos. Así lo indica un informe elaborado por los analistas Guido D´Angelo y Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Las principales exportaciones argentinas a España consisten en mariscos, harina y pellets de soja, pescado, arroz, maní, legumbres, entre otras.

El comercio bilateral ha sido sostenidamente superavitario para la Argentina desde hace décadas. No obstante, el intercambio comercial entre ambas naciones aún está lejos de sus máximos, acontecidos en el 2011.

A nivel regional, Santa Fe es la principal provincia exportadora a España, con Buenos Aires y Chubut completando el podio. Santa Fe originó uno de cada cuatro dólares que se vendieron a España en 2024, y generó colocaciones externas por casi US$ 360 millones en 2024.

Un dato significativo es que las exportaciones originadas en Santa Fe se componen fundamentalmente de productos agro, con especial preponderancia de la harina de soja, además de afrecho y afrechillo de trigo, carne vacuna, arroz, miel, etc.

Asimismo, España es el segundo mayor inversor extranjero en Argentina (concentrando el 15% del total), detrás de Estados Unidos.