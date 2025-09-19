Emergencia en Discapacidad: abren causa contra Milei por demorar la promulgación de la ley

La causa surge tras una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y es promovida por los diputados Esteban Paulón y Mónica Frade.

19 de Septiembre de 2025 16:27hs

El juez Sebastián Casanello abrió una investigación contra el presidente Javier Milei por la demora en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La causa surge tras una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, registrada oficialmente en el Juzgado Federal 11 bajo el número CFP 4003/2025.

La acusación también involucra a María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica, y a Walter Rubén González, director del Registro Oficial. Los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein promueven la denuncia, al considerar que el retraso en la promulgación y publicación de la ley incumple los procedimientos establecidos. Según el reclamo, el Senado informó al Ejecutivo sobre la insistencia en el proyecto el pasado 4 de septiembre, dando lugar a vencimientos legales tras once días hábiles.

El escrito recalca que para que una ley entre en vigencia debe ser publicada en el Boletín Oficial, tras completar todas las etapas legislativas según lo previsto en la Constitución Nacional. Expertos consultados afirman que una promulgación inmediata debería haberse producido en caso de insistencia frente a un veto, algo que no ocurrió en este caso.

La denuncia subraya que aunque no existe un plazo explícito para la publicación de leyes insistidas en forma especial por el Congreso, debe observarse el límite de diez días hábiles estipulado para evaluar proyectos legislativos aprobados. La omisión de esta acción por parte del Ejecutivo se considera una potencial violación del marco constitucional.