El Gobierno eliminó el tope de US$ 36.000 para ingresar cobros profesionales por trabajos en el exterior

Las entidades financieras no podrán aplicar comisiones por las operaciones, pero podrán trasladar a los clientes los costos documentados generados por los servicios de intermediación prestados por entidades externas.

19 de Septiembre de 2025 15:09hs

El Gobierno oficializó la eliminación del tope anual de USD 36.000 para el ingreso de dólares provenientes de servicios exportados por profesionales al exterior. Según se informó a través de la comunicación A 8330 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la medida entrará en vigor este viernes y permitirá que las personas físicas accedan a un mecanismo sin restricción de monto en la liquidación de cobros por exportaciones de servicios.

La normativa también establece que las entidades financieras no podrán aplicar comisiones por las operaciones realizadas por residentes que reciban divisas en cuentas abiertas en moneda extranjera. Sin embargo, podrán trasladar a los clientes los costos documentados generados por los servicios de intermediación prestados por entidades externas, siempre que se reflejen al valor exacto.

En 2024, las exportaciones argentinas de servicios basados en el conocimiento alcanzaron un valor récord de USD 8.927 millones, marcando un aumento del 15,5% respecto al año previo. Este desempeño extraordinario duplica el promedio global de crecimiento en el sector y se enmarca en un escenario económico más favorable tras ajustes previos como la suba del límite anual de USD 24.000 a USD 36.000 en diciembre.

Por su parte, Argencon señaló que las políticas económicas enfocadas en flexibilizar el mercado cambiario y establecer bandas flotantes han impulsado las oportunidades para los negocios del rubro. Asimismo, la entidad destacó que la expectativa clave para consolidar el sector es la futura eliminación completa del cepo cambiario.