El dólar blue cerró la semana en $ 1.520, y estiman que el Gobierno gastó US$ 700 millones sólo este viernes

19 de Septiembre de 2025 16:20hs

El dólar cerró la semana con una alta demanda, impulsada por el techo alcanzado por la divisa el miércoles, en el marco del esquema de flotación. Esto generó una fuerte intervención del Banco Central, que vendió u$s432 millones en las primeras dos jornadas. Fuentes del mercado estiman que este viernes las ventas podrían rondar los u$s700 millones.

El dólar blue cotiza a $1500 para la compra y $1520 para la venta, con un incremento del 0,67%. El dólar oficial registra valores de $1465 para la compra y $1515 para la venta, mostrando un aumento del 1,38%.

El dólar MEP opera con una leve variación negativa del 0,09%, ubicándose en $1540,20 para la compra y $1554,40 para la venta. El contado con liqui presenta valores de $1552,30 para la compra y $1555 para la venta, con una suba del 0,48%.

Por su parte, el dólar cripto mantiene precios similares al contado con liqui, cotizando en $1552,35 para la compra y $1555 para la venta, con una variación del 0,38%. Finalmente, el dólar tarjeta registra un precio de venta de $1969,50.