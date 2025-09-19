Descubren un puerto sumergido conectado con el templo donde se cree están los restos de Cleopatra

Hasta ahora, en las ruinas de Taposiris Magna se hallaron diez momias, dos de ellas con revestimientos dorados, signo de condición real. Hay abundantes restos arqueológicos vinculados con la última etapa de dominio griego en Egipto.

Un equipo internacional de arqueólogos ha descubierto pruebas concluyentes de un puerto antiguo sumergido vinculado al templo de Taposiris Magna y conectado al Mediterráneo, reconfigurando la comprensión del paisaje costero en la época ptolemaica. El hallazgo, liderado por la misión arqueológica dominicana bajo la dirección de la Dra. Kathleen Martínez y el Dr. Robert Ballard, contó con apoyo del Ocean Exploration Trust y otras instituciones como el Centro de Cartografía Costera y Oceánica de la Universidad de New Hampshire y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto.

La investigación identificó un puerto interior protegido naturalmente por formaciones de coral, que albergaba numerosas anclas y ánforas del período ptolemaico, evidencias de una activa actividad comercial. Estudios sedimentológicos y batimétricos revelaron que la línea costera antigua estaba situada cuatro kilómetros más tierra adentro de la actual, mostrando transformaciones geográficas dramáticas. Además, se descubrió un túnel subterráneo que conecta el complejo del templo con el Mediterráneo, reforzando la hipótesis de rituales marítimos vinculados al santuario.

Desde 2002, Martínez ha dirigido excavaciones en Taposiris Magna en busca de la tumba de Cleopatra, hallando hasta ahora 27 tumbas con 10 momias, dos de ellas con revestimientos dorados indicativos de estatus real. Este último descubrimiento suma otro capítulo significativo a la exploración histórica del lugar, marcado por una sucesión de hallazgos como monedas con efigies de Cleopatra VII, objetos votivos y artefactos ceremoniales datados entre los siglos IV y I a.C., que reflejan prácticas religiosas y culturales del período.

Artefactos anteriores incluyen lámparas, recipientes rituales, estatuillas y un escarabeo inscrito con "La justicia de Ra brilla". Estos elementos aportan detalles sobre la construcción del templo y su destrucción entre el siglo II a.C. y los inicios de la era cristiana, ampliando el conocimiento sobre el legado histórico y arquitectónico del sitio. La Dra. Martínez afirmó que el equipo continuará explorando los enigmas ocultos en esta rica área arqueológica.