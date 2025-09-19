Carlos Germano: "El gobierno se acostumbró a perder”

El analista político consideró que la gestión de Javier Milei “perdió la agenda pública, que pasó a manos del Congreso Nacional”

19 de Septiembre de 2025 12:09hs

El analista político, Carlos Germano aseguró que, tras las reiteradas derrotas en el Congreso, “el gobierno se acostumbró a perder”, y agregó que la de Javier Milei, es una gestión que “va por detrás de los hechos, tratando de apagar el incendio”.

Consideró, además, que “el gobierno de Mieli perdió en su totalidad la agenda pública, que pasó a manos del Congreso Nacional”.

En cuanto a las elecciones nacionales del 26 de octubre próximo, subrayó que “todas las fuerzas políticas llegan debilitadas”.

Respecto de la situación económica que atraviesa el país, Germano dijo que “cuando el dólar vuelve a cobrar protagonismo”, la única “perdedora es la sociedad argentina, porque repercute en su calidad de vida”