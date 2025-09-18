Una nueva ley prohíbe el uso de celulares en las aulas bonaerenses

un 54% de los alumnos admite perder atención durante las clases debido a distracciones relacionadas con dispositivos electrónicos, lo que impacta negativamente en su desarrollo emocional, capacidades lingüísticas y aprendizaje.

18 de Septiembre de 2025 18:45hs

La Legislatura bonaerense aprobó este jueves una normativa que restringirá el uso de celulares y otros dispositivos con pantallas en las aulas de escuelas primarias. La iniciativa busca proteger la concentración de los estudiantes y fomentar el uso responsable de la tecnología desde edades tempranas, según argumentaron los legisladores. Con esta medida, Buenos Aires se suma a CABA, Neuquén y Salta como las jurisdicciones argentinas que implementaron restricciones similares.

Impulsada por el senador Emmanuel Santalla (La Cámpora) y la senadora Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal), la ley fusiona diversos proyectos previamente planteados. Sus autores señalan que un 54% de los alumnos admite perder atención durante las clases debido a distracciones relacionadas con dispositivos electrónicos, lo que impacta negativamente en su desarrollo emocional, capacidades lingüísticas y aprendizaje.

El Operativo Aprender 2024 aportó datos preocupantes a la discusión legislativa: más de la mitad de los estudiantes presentó resultados por debajo del nivel básico en Matemática. Este panorama refuerza la necesidad de minimizar los elementos distractores dentro del aula para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, explicó Santalla.