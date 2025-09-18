Un niño de siete años sufrió muerte súbita: es el cuarto menor en cinco días en Córdoba

Thian Toledo perdió el conocimiento de manera repentina mientras estaba sentado y jugaba con sus amigos, sin presentar antecedentes médicos que sugirieran problemas graves de salud.

18 de Septiembre de 2025 18:26hs

Un niño de siete años, identificado como Thian Toledo, falleció de manera inesperada mientras asistía a un cumpleaños en Capilla de los Remedios, ubicada en el departamento Río Tercero de la provincia de Córdoba. Este incidente se suma a otros tres casos similares registrados en apenas cinco días en distintas localidades de la región.

La madre del menor señaló que su hijo perdió el conocimiento de manera repentina mientras estaba sentado y jugaba con sus amigos, sin presentar antecedentes médicos que sugirieran problemas graves de salud. Según Ana Toledo, tía abuela del niño, el pequeño colapsó y comenzó a mostrar una tonalidad violeta en su piel, lo que desató desesperación entre los presentes.

El hecho, ocurrido el pasado lunes pero divulgado este jueves, fue atendido de urgencia por familiares que trasladaron al niño al hospital local cuando todavía mostraba signos vitales leves. Pese a los esfuerzos médicos y a las maniobras de reanimación aplicadas durante 45 minutos, Thian perdió finalmente el pulso en el centro sanitario. La Fiscalía de 2º turno ordenó la realización de una autopsia para esclarecer las causas exactas del desenlace fatal.

La comunidad educativa del colegio al que asistía el menor se mostró consternada tras conocerse el hecho. Padres y madres organizaron una colecta solidaria destinada a cubrir los gastos del funeral. Este caso se suma a otros episodios recientes de muerte súbita entre menores cordobeses, como el caso de un adolescente de 15 años que se descompensó en medio de un juego escolar y otros dos estudiantes afectados durante actividades físicas.