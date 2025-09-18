Se vende más soja que maíz

Comercialización 2024/25: mientras que la oleaginosa exhibe un mayor ritmo de ventas, el cereal se encuentra retrasado respecto al promedio.

La comercialización de la soja y el maíz avanzan de manera dispar, mientras que la oleaginosa exhibe un mayor ritmo de ventas, el cereal se encuentra retrasado respecto al promedio, indica un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA). Una mejora en el precio relativo a favor de la oleaginosa explicaría en parte esta situación. A su vez, las cotizaciones en el mercado local se vieron impulsadas por el contexto internacional, la reducción en las alícuotas de los derechos de exportación y la suba del tipo de cambio.

Soja, a todo ritmo

En el caso de la soja, el análisis indica que se llevan comercializadas alrededor de 31,3 millones de toneladas correspondientes a la campaña 2024/25, lo cual representaría el 61% de la producción estimada a nivel nacional (50,9 Mill Tn).

En comparación a periodos anteriores, el ritmo de comercialización actual se posiciona cuatro puntos porcentuales por encima del observado durante el ciclo comercial previo (57%) y dos puntos porcentuales por encima del promedio de las últimas cinco campañas (59%).

Maíz, a paso lento

En tanto, la producción de maíz habría alcanzado en la Argentina los 50 millones de toneladas durante la campaña 2024/25 y a la fecha, se llevarían comercializadas alrededor de 27,9 millones de toneladas, el 56% de la producción.

En comparación a ciclos comerciales previos, el presente ritmo de comercialización estaría seis puntos porcentuales por debajo del observado durante la campaña previa (62%) y catorce puntos porcentuales por debajo del promedio histórico (70%).

En síntesis, el informe de la BCCBA señala que la comercialización de la soja avanza a un muy buen ritmo, mientras que la del maíz exhibe cierto retraso respecto al promedio, lo que podría deberse al precio relativo entre ambos granos, ya que la oleaginosa ha exhibido una mejora considerable en su poder de compra respecto al cereal en los últimos meses. A modo de ejemplo, en abril del corriente año, una tonelada de soja compraba 1,3 toneladas de maíz, mientras que, en septiembre esa cantidad aumentó a 1,7. Es decir, la soja ha experimentado una mejora en su poder de compra respecto al cereal en un 22% en los últimos cinco meses.